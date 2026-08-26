Σύσκεψη στο Δήμο Θέρμης: Ανησυχία της σχολικής κοινότητας για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών

Συνάντηση για το μείζον ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία έγινε χθες στο πολιτιστικό κέντρο Θέρμης, έπειτα από πρωτοβουλία του Δήμου Θέρμης. Συμμετείχαν ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου, εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, διευθυντές και διευθύντριες σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί κ.ά. Σκοπός της συνάντησης, όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος ήταν να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για τις δυσάρεστες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιουτίκας ο οποίος είναι αρμόδιος από την Περιφέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάθεση των μαθητικών δρομολογίων ενημέρωσε ότι και οι τρεις διαγωνισμοί που έγιναν για την ανάθεση του έργου απέβησαν άγονοι καθώς δεν προσήλθαν οι λεωφορειούχοι. Παρότι, όπως είπε, στον τρίτο διαγωνισμό η τιμή αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 20% για τα μικρά δρομολόγια. Στον τρίτο διαγωνισμό προσήλθαν μόνο τα ΚΤΕΛ τα οποία όμως μπορούν να υλοποιήσουν μόνον τα 41 από τα συνολικά 470 δρομολόγια. Ο διαγωνισμός αφορούσε την ανάθεση του έργου μεταφοράς 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά ΑμΕΑ, για τα επόμενα τρία χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Θέρμης εξήγησε ότι ο Δήμος εκ του νόμου δεν έχει αρμοδιότητα σχετικά με το έργο της μεταφοράς μαθητών ωστόσο, όπως τόνισε, «αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας και θα συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην προσπάθεια να βρεθεί λύση. Για τον λόγο αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί όχι μόνο στην ενημέρωση της σχολικής κοινότητας, αλλά κυρίως στην από κοινού συζήτηση και στον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών από τον Δήμο, τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς».

Ο κ. Παπαδόπουλος δεσμεύτηκε πως θα θέσει το θέμα στην συνάντηση των δημάρχων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η οποία θα γίνει την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Επίσης, θα στείλει προσωπικές επιστολές προς όλους τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης με τις οποίες θα τους ζητά να παρέμβουν στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος. Τέλος, ο δήμαρχος τόνισε πως “εάν έως τις 11 Σεπτεμβρίου δεν βρεθεί λύση, εμείς, η αυτοδιοίκηση, θα βγούμε μπροστά και μαζί με την κοινωνία θα κλείσουμε τα σχολεία στα οποία υπάρχει μεταφορά μαθητών ώστε να μην κινδυνέψουν τα παιδιά μας”.