Σύσκεψη στην Π.Ε. Χαλκιδικής για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου

Σημαντική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε εχθές, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, κ. Ιωάννης Κουφίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Πάρις Μπίλιας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αντικείμενο της σύσκεψης, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής, η αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων και η προώθηση αναγκαίων έργων υποδομής.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η μελέτη και κατασκευή τεσσάρων νέων οδικών κόμβων στον άξονα Νέων Μουδανιών – Νικήτης, στις περιοχές Αγίου Μάμα, Ολύνθου, Καλυβών και Γερακινής. Η δημιουργία των κόμβων κρίνεται απαραίτητη για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό οδικό άξονα της Χαλκιδικής.

Παράλληλα, εξετάστηκε το ζήτημα της αναβάθμισης του οδικού δικτύουΓερακινής-Νικήτης, για το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη και η δυνατότητα επικαιροποίησής του, με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής και των απαλλοτριώσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για την υλοποίηση του.

Επίσης, τονίστηκε η σημασία της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελέτης που θα αφορά στην ολοκλήρωση του κόμβου στην περιοχή των Νέων Πλαγίων.

Αργότερα, στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. Γιώργος Εμμανουήλ, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, κ. Κυπριώτη όπου εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο οδικό τμήμα Αγίου Προδρόμου – Παλαιόχωρας – Αρναίας, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας της τεχνικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, τέθηκε η πρόταση για την κατασκευή νέου οδικού άξονα που θα συνδέει τον άξονα Κ12Α στην περιοχή της Πυλαίας με τη Ραιδεστό. Η προτεινόμενη σύνδεση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και θα διευκολύνει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη χερσόνησο της Σιθωνίας, μέσω Πολυγύρου.

Η σύσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την προώθηση παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια, θα βελτιώσουν τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών και θα αναβαθμίσουν τη σύνδεση της Χαλκιδικής με τη Θεσσαλονίκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής δήλωσε σχετικά: «Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής αποτελεί βασική προτεραιότητά μας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ασφαλέστερη και ταχύτερη μετακίνηση των χιλιάδων επισκεπτών που δέχεται ο τόπος μας. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες και οι απαιτήσεις αυξημένες και για αυτό επιδιώκουμε τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την ωρίμανση των αναγκαίων μελετών και την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ώστε οι σχεδιασμοί να υλοποιηθούν».