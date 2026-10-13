Σύσκεψη ΟΣΕΘ και ΟΑΣΘ για την αξιολόγηση του νέου συγκοινωνιακού χάρτη στην Καλαμαριά

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στα γραφεία του ΟΣΕΘ, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αλλαγών στις λεωφορειακές γραμμές της Καλαμαριάς, περίπου ενάμιση μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία επιβατικής κίνησης, καθώς και οι προβληματισμοί και οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από επιβάτες σχετικά με τις αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές της Καλαμαριάς και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επισημάνθηκε ότι η μετάβαση στο νέο συγκοινωνιακό μοντέλο απαιτεί εύλογο χρόνο προσαρμογής και ότι είναι ακόμη πρόωρη η εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Τονίστηκε ότι βασική αρχή του συγκοινωνιακού σχεδιασμού αποτελεί η συμπληρωματική λειτουργία λεωφορείων και Μετρό, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η σημασία της διακριτής κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ του φορέα που έχει την ευθύνη του συγκοινωνιακού σχεδιασμού και των παρόχων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, καθώς και της στενής συνεργασίας τους για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών μέσω ειδικού έντυπου υλικού για τις δυνατότητες συνδυασμένης μετακίνησης με λεωφορείο και Μετρό. Το υλικό θα διατίθεται στα εκδοτήρια και θα αποσταλεί στα μέσα ενημέρωσης.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του συγκοινωνιακού συστήματος μέσω δεικτών κινητικότητας, καθώς και η άμεση διεξαγωγή έρευνας στους σταθμούς του Μετρό, με στόχο την καταγραφή των μετεπιβιβάσεων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για ενδεχόμενες στοχευμένεςβελτιώσ εις.