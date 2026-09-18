Σύσκεψη για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη – Συμμετείχε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ

Οανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, συμμετείχε την Παρασκευή σε διαδικτυακή ενημέρωση προς τον επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, σχετικά με τις πιθανές επιλογές στο πλαίσιο της επανεξέτασης της διάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, δήλωσε εκπρόσωπός του.

Ο Γκρίνκεβιτς συμμετείχε στην ενημέρωση υπό την ιδιότητά του ως διοικητής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (EUCOM), ανέφερε ο εκπρόσωπος, «καθώς η Ευρώπη αναλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της και καθώς η Συμμαχία συνεχίζει να ενισχύεται και να μεταβαίνει στο ‘ΝΑΤΟ 3.0’».

Το Πεντάγωνο εξετάζει ένα δραστικό σχέδιο για την απόσυρση αεροσκαφών, πλοίων, οπλικών συστημάτων και δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη, παρά τις προειδοποιήσεις των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων για την αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Η μείωση θα μπορούσε να αφορά περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου 25.000 στρατιώτες, ή ακόμη και να είναι μεγαλύτερη, φτάνοντας έως και το 50%, δηλαδή έως 40.000 στρατιώτες.