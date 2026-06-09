Σύρος: Κακοποίηση ανηλίκου μπροστά στα μάτια περαστικών

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου σημειώθηκε την Κυριακή (07/06) το βράδυ στην Ερμούπολη της Σύρου, όταν ο πατέρας ενός βρέφους, άρχισε να το κακοποιεί, σε κεντρικό σημείο του νησιού, μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών.

Αυτόπτες μάρτυρες, επενέβησαν προσπαθώντας να προστατεύσουν το παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς τους, μεταφέροντάς τους στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα.

Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.