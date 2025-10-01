ΣΥΡΙΖΑ: Υπό το βάρος των αποκαλύψεων ο Γ. Μυλωνάκης αναγκάζεται να καταθέσει στην Εξεταστική

«Υπό το βάρος της αλήθειας, των αποκαλύψεων και των στοιχείων που έχουν προκύψει για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγκάζεται να δηλώσει ότι θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης», υποστηρίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ .

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, «το Μαξίμου δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων, την ίδια στιγμή που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος στερείται ήδη δισεκατομμύρια κονδυλίων λόγω του γαλάζιου σκανδάλου».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία ότι «επιχείρησε να ελέγξει και να στραγγαλίσει ξανά τη διαδικασία αποκλείοντας βασικούς μάρτυρες όπως ο κ. Σαλμάς και ο κ. Μπουκώρος αλλά και τον “Χασάπη” και τον “Φραπέ”, στήνοντας έναν μηχανισμό χειραγώγησης και προσπάθειας διάχυσης ευθυνών».

«Η αλήθεια θα βγει στο φως. Οι δηλώσεις και υπεκφυγές Μυλωνάκη αποκαλύπτουν ποιος έδινε γραμμή, ποιος γνώριζε, ποιος κάλυπτε και ποιος ενορχήστρωνε. Του θυμίζουμε ότι η κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή είναι ένορκη. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό παιχνίδι αλλά για λογοδοσία απέναντι στον ελληνικό λαό», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.