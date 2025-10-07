ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης: Εκδήλωση για την «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον – Η Προοδευτική Απάντηση στις Νεοφιλελεύθερες Πολιτικές».

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θέρμης προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του κόμματος στην εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα:

«Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον – Η Προοδευτική Απάντηση στις Νεοφιλελεύθερες Πολιτικές».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30, στα γραφεία της Οργάνωσης, στην Οδό Ταβάκη 6, Θέρμη.

Ομιλητής:

Ο καθηγητής και πρώην Πρύτανης του ΑΠΘ, κ. Γιάννης Μυλόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Παρεμβαίνει:

Ο κ. Χρήστος Σαραφιανός, Πολιτικός Μηχανικός και Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμης με την παράταξη «Παρέμβαση Πολιτών», ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θέρμης».

Η εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία για ουσιαστική συζήτηση και προβληματισμό γύρω από τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, καθώς και την αναγκαιότητα της προοδευτικής προσέγγισης απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες.