ΣΥΡΙΖΑ: Τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα από την υβριδική ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ.
Επιπλέον, προβλέπονται 30 ex officio θέσεις για βουλευτές και ευρωβουλευτές και 13 για μέλη της νεολαίας.
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ)
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ – ΠΑΝ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ
ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ)
ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΥΠΕΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΛΙΟΝΗΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΚΑΪΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ – BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ
ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΑΒΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΙΑΤΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)
ΖΗΣΗ ΕΦΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΩ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ