ΣΥΡΙΖΑ: Συντριπτική η σύγκριση όσων είπε η κ. Κοβέσι με όσα ακούστηκαν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού, των πελατειακών σχέσεων», επανέλαβε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας από το Φόρουμ των Δελφών. Και δεν θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το θέσουμε καλύτερα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις», σύμφωνα με την ανακοίνωση η οποία εν συνεχεία αναφέρει:

«Αν κάποιος διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, επιστρέφει τα χρήματα και μένει ελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν αυτό;», διερωτήθηκε, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας.

Αυτό που είναι συντριπτικό είναι η σύγκριση όσων είπε η κ. Κοβέσι με όσα ακούσαμε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις μέρες. Εκείνοι υπερασπίζονταν το «ρουσφετάκι» και τις «εξυπηρετήσεις», η Ευρωπαία Εισαγγελέας τόνισε ότι δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την κουλτούρα της διαφθοράς. Η εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού θεσμού επισήμανε ότι τέτοιες νοοτροπίες μπορούν και πρέπει να αλλάξουν.

Η κ. Κοβέσι αναφέρθηκε, στην ίδια συνέντευξη, στην επιστολή Έλληνα αγρότη που της έδειχνε το αγρόκτημά του και εξέθετε το παράπονο του ότι δεν μπορεί να πάρει καμιά επιδότηση επειδή «δεν ξέρει κάποιον πολιτικό» – ενώ άλλοι, που «έχουν πρόσβαση», αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα. Δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία. Η κοινωνική πλειοψηφία το έχει αντιληφθεί, οι μέρες τους στις καρέκλες της εξουσίας είναι μετρημένες».