ΣΥΡΙΖΑ: Σήμερα η εκλογή προέδρου Κ.Ο. με μόνη υποψήφια τη Ρένα Δούρου

Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου τηςΚοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών.

Μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη από την κούρσα διαδοχής,μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία, ενόψει της διαδικασίας, ανήρτησε επιστολή προς τους βουλευτές, τα μέλη του κόμματος και τους πολίτες, παρουσιάζοντας το πολιτικό της στίγμα και τις προτεραιότητές της.

«Όχι προσωπική φιλοδοξία, αλλά νέο ξεκίνημα»

Η Ρένα Δούρου τονίζει ότι η υποψηφιότητά της δεν υπαγορεύεται από προσωπική φιλοδοξία, αλλά αποτελεί ανταπόκριση στο κάλεσμα συντρόφων και συντροφισσών για ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Όπως επισημαίνει, η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει επιτελέσει ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έργο από το 2023 έως σήμερα, ασκώντας, όπως αναφέρει, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.

«Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη»

Αναφερόμενη στην εσωκομματική κρίση, κάνει λόγο για ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις που αποδυνάμωσαν την Κοινοβουλευτική Ομάδα, χωρίς όμως – όπως σημειώνει – να την απαξιώσουν.

«Η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και η προετοιμασία του για τις επόμενες εκλογές, είτε με ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, πρέπει να ξεκινήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η ίδια καλεί σε ενότητα, συλλογική προσπάθεια και υπέρβαση προσωπικών ανταγωνισμών,υποστηρίζοντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματος και τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση.