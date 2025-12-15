ΣΥΡΙΖΑ σε Τσιάρα για το αγροτικό ρεύμα: Ωμή αποποίηση κυβερνητικής ευθύνης

«Ωμή αποποίηση κυβερνητικής ευθύνης», χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα για το αγροτικό ρεύμα.

Σε κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη Βασίλη Κόκκαλη, αναφέρεται ενδεικτικά, ότι ο κ. Τσιάρας παραπέμπει τους αγρότες στη ΔΕΗ αναφορικά με το αίτημά τους να μπει πλαφόν στα 7 λεπτά/KWh και περιορίζει τη συζήτηση σε μια απλή παράταση τιμολογίου στα 9,2 λεπτά.

«Την ώρα που η Ελλάδα καταγράφει από τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση επιμένει να καλύπτει τις στρεβλώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τη δράση ενός ολιγοπωλιακού καρτέλ στην αγορά, επικαλούμενη το γνωστό νεοφιλελεύθερο πρόσχημα ότι «η αγορά αυτορυθμίζεται». Πράγματι, αυτορυθμίζεται αλλά αποκλειστικά και μόνο προς όφελος των λίγων και ισχυρών», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προστίθεται:

«Οι αγρότες δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν βιώσιμο κόστος παραγωγής για να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν. Η κυβέρνηση, αντί να ρυθμίσει την αγορά και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που λυμαίνονται τον τομέα της ενέργειας, επιλέγει να τα καλύπτει, μεταφέροντας διαρκώς τις ευθύνες αλλού.

Με δεδομένο ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής παραγωγής, ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ επαναλαμβάνει με σαφήνεια τις θέσεις του: