ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Τιμούμε με σεβασμό την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά

«Σήμερα, 2 Αυγούστου, τιμούμε με σεβασμό την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά. Η νύχτα της 2ας Αυγούστου 1944, όταν οι ναζί εξόντωσαν χιλιάδες Ρομά στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, παραμένει μια ανεξίτηλη πληγή στην ιστορία της ανθρωπότητας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παράλληλα αναφέρει πως: «Το “Ποράιμος” (Porajmos ή Pharrajimos, ο όρος που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι Ρομά για να περιγράψουν τη Γενοκτονία τους από το ναζιστικό καθεστώς) δεν ήταν μια τυχαία θηριωδία. Ήταν το δολοφονικό αποτέλεσμα του φασισμού, του θεσμικού ρατσισμού και των απάνθρωπων θεωριών περί “φυλετικής καθαρότητας”.

Για όλους τους δημοκράτες πολίτες, η ιστορική μνήμη αποτελεί ζωντανό πυλώνα καθημερινού αγώνα. Σήμερα, που η ακροδεξιά σηκώνει ξανά κεφάλι στην Ευρώπη, οφείλουμε να υψώσουμε ένα τείχος απέναντι στον αντιτσιγγανισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις.

Παλεύουμε ανυποχώρητα για πραγματικά ίσα δικαιώματα, πλήρη κοινωνική ένταξη, αξιοπρεπή στέγαση και ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και την εργασία για όλους τους Ρομά συμπολίτες μας. Δεν θα αφήσουμε αυτή τη γενοκτονία και καμία γενοκτονία στο έρεβος της λήθης.

Ποτέ ξανά ναζισμός, ποτέ ξανά φασισμός».