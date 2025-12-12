ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο μόνος ιδεοληπτικός στην υπόθεση είναι όποιος με προθυμία υπερασπίζεται τη γενοκτονία

«Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε “ ιδεοληψία” την αποχώρηση πέντε χωρών από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, και στη σχετική δήλωσή του αναφέρει: “ Τους έχετε ακούσει να διαμαρτύρονται μετά την επίθεση στην Ουκρανία;”», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία είναι ιδεοληπτικές χώρες με αριστερές κυβερνήσεις που κάνουν “ αντιπολίτευση”; Κι αν ναι, σε ποιον;», διερωτάται, όπως και «αν ξέρει ότι από το 2022 η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία».

«Ο μόνος ιδεοληπτικός στην υπόθεση είναι όποιος με προθυμία υπερασπίζεται τη γενοκτονία, θεωρώντας την πολιτικό θέμα που δεν αφορά καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ