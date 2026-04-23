ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να προχωρήσει η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» – Ας είναι η Ελευθερία, το τελευταίο θύμα

Στο τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη, αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι πρέπει ο όρος «γυναικοκτονία» πρέπει να αναγνωριστεί νομικά.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής: «Η 43χρονη Ελευθερία δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Μια ακόμα γυναικοκτονία. Μια ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της, επειδή κάποιος θεώρησε ότι η ζωή της δεν μετράει.

Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο:

– Την Πολιτεία, και άρα την κυβέρνηση, που οφείλει να δημιουργήσει, να ενισχύσει και να στελεχώσει κάθε δομή που θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια στην πρόληψη φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.

– Την κυβέρνηση, που πρέπει να σταματήσει να αρνείται να προχωρήσει στη νομική αναγνώριση του όρου “γυναικοκτονία” και να της προσδώσει επιπλέον ποινική απαξία.

– Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οποιονδήποτε διαθέτει δημόσιο βήμα. Ας σταματήσουν κάποτε οι θανατηφόρες ανοησίες περί εγκλημάτων “πάθους” που συγκαλύπτουν στυγνά εγκλήματα.

– Εμάς τους ίδιους, ως κοινωνικό σύνολο, ως συζύγους, και κυρίως ως γονείς: ας μεγαλώνουμε τα παιδιά μας διδάσκοντάς τους τον σεβασμό, προς όλους. Ας αναγνωρίσουμε ότι η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί και ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές.

Ας είναι η Ελευθερία, το τελευταίο θύμα».