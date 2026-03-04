ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Ιστορική ημέρα η αμετάκλητη καταδίκη της Χρυσής Αυγής – Νίκη της Δημοκρατίας»

Την οριστική καταδίκη της Χρυσή Αυγή σχολίασε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, χαρακτηρίζοντας την 4η Μαρτίου 2026 ως «ιστορική ημέρα» για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την απόφαση του Εφετείου επιβεβαιώθηκε αμετάκλητα ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, κάτι που –όπως σημειώνει το κόμμα– «επιβεβαιώνει αυτό που ήταν από την αρχή».

«Τα 42 “ένοχος” σφραγίζουν τη δικαστική διαδικασία»

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα 42 “ένοχος” που ανακοινώθηκαν κατά την εκφώνηση της εφετειακής απόφασης σηματοδοτούν το τέλος της πολυετούς δικαστικής διερεύνησης για τη δράση του νεοναζιστικού μορφώματος.

Το κόμμα επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των αγώνων του αντιφασιστικού κινήματος, αλλά και των συγγενών των θυμάτων, των μαρτύρων και των δικηγόρων που συμμετείχαν στη μακρά δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως μια στοιχειώδης δικαίωση για τα θύματα της ναζιστικής βίας, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Φύσσας και ο Σαχζάτ Λουκμάν, αλλά και για δεκάδες άλλα θύματα επιθέσεων.

«Μήνυμα απέναντι στην ακροδεξιά»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η καταδικαστική απόφαση και σε δεύτερο βαθμό αποτελεί «ισχυρό μήνυμα» προς όσους επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί ή να παρουσιάσουν μια «εξωραϊσμένη» εικόνα της οργάνωσης για πολιτικούς λόγους.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή συνιστά νίκη της Δημοκρατίας και του δημοκρατικού κόσμου, αλλά και ήττα των ακροδεξιών αντιλήψεων.

«Διαρκής επαγρύπνηση απέναντι στον φασισμό»

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι η σημερινή απόφαση αποτελεί ταυτόχρονα υπενθύμιση της ανάγκης για συνεχή εγρήγορση απέναντι σε φαινόμενα φασισμού.

Όπως σημειώνεται, απαιτείται διαρκής αγώνας σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση τέτοιων φαινομένων, «όποια μορφή ή προσωπείο κι αν λάβουν στο μέλλον»