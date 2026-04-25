ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για υποκλοπές: Όταν η Intellexa διαφημιζόταν ως “one stop shop” για κράτη και πλάσαρε “profiling” των στόχων”

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με αφορμή δημοσίευμα για την εταιρεία του καταδικασμένου για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν εξέδωσε ανακοίνωση καταθέτοντας ερωτήματα για τις υπηρεσίες που έκαναν χρήση του λογισμικού predator, την χρηματοδότηση και το πού βρίσκονται τώρα τα δεδομένα των παρακολουθήσεων, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση. Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Κουμουνδούρου αναφέρονται τα εξής:

“Μετά το χθεσινό δημοσίευμα του in.gr για την εταιρεία του καταδικασμένου για τις υποκλοπές Ντίλιαν, ο οποίος απειλεί τον πρωθυπουργό ότι θα έχει την τύχη του Νίξον όταν προσπάθησε να συγκαλύψει το Watergate, αλλά και στοιχεία που έρχονται στο φως καθημερινά, ο κλοιός για το Μαξίμου στενεύει επικίνδυνα:

– Ποια κρατική υπηρεσία “ψώνισε” από το “one stop shop” του κ. Ντίλιαν;

– Τι σχέση έχουν οι απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από το Δημόσιο στην εταιρία που ήλεγχαν οι έτεροι καταδικασμένοι για τις υποκλοπές;

– Ποιος έχει σήμερα τα δεδομένα από το “profiling” των κρατικών λειτουργών-στόχων, το οποίο διαφήμιζε ο κ. Ντίλιαν ότι μπορεί να κάνει μέσω big data analysis η εταιρεία του (εκτός από επιμόλυνση των στόχων και απόσπαση των δεδομένων τους) για να… επιβοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου;

– Ούτε τώρα θα σχολιάσει ο κ. Μητσοτάκης; Πόσο καιρό θα κάνει τον “ψόφιο κοριό”;