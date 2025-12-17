ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Δεν είναι μια κυβέρνηση που «απλώς» κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση

«Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός: και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι “άριστοι” του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο. Αυτό που συνέβη δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία.

Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία», υπογραμμίζει, σχολιάζοντας πως «διέλυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκαναν επιδρομή οι γαλάζιες ακρίδες, απαξίωσαν κάθε μηχανισμό στήριξης και μετατρέπουν τις αγροτικές ενισχύσεις σε πεδίο αυθαιρεσίας και εμπαιγμού».

«Την ώρα που τα γαλάζια σκάνδαλα συσσωρεύονται και οι ευθύνες συγκαλύπτονται, οι αγρότες πληρώνουν ακριβά το κόστος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία. Ζητούν κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, αφού τους αδειάζουν τα ταμεία, αλλά δεν απαντούν ούτε στο πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε στο πώς θα ζήσουν.

Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει: «Καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό. Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που “απλώς” κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση και πρέπει να φύγει. Το συντομότερο».