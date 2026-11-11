ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Άμεση ανάκληση των περιοριστικών μέτρων για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου

«Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επιλέγει να τιμήσει την επέτειο με κλειδωμένες αίθουσες, αποκλεισμούς και αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση. Μια απόφαση που προσβάλλει την ιστορική μνήμη και προκαλεί εύλογη αγανάκτηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη απέναντι στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-1974). Όσοι και όσες φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εξορίστηκαν από τη χούντα δεν εξασφάλισαν ούτε μία αίθουσα για τις εκδηλώσεις τους. Η διοίκηση τους προσφέρει τέσσερις ή πέντε τέντες! Αυτή είναι η τιμή που επιφυλάσσεται στους αγωνιστές της δημοκρατίας;

Η προστασία των πανεπιστημιακών χώρων είναι αυτονόητη υποχρέωση. Η μετατροπή, όμως, του Πολυτεχνείου σε χώρο απαγορεύσεων και επιτήρησης είναι πολιτική επιλογή.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει σοβαρή ευθύνη. Με την πολιτική της ενισχύει την καταστολή, περιορίζει τη φοιτητική δράση και αντιμετωπίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο ως χώρο ελέγχου. Τώρα αυτή η λογική φτάνει μέχρι την επέτειο της εξέγερσης: κλειστά κτίρια, περιορισμένη πρόσβαση, ελεγχόμενος εορτασμός.

Το Πολυτεχνείο ήταν εξέγερση απέναντι στη δικτατορία, με πρωταγωνιστές τη νεολαία και χιλιάδες πολίτες. Το σύνθημα “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία” παραμένει ζωντανό αίτημα δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η μνήμη του δεν μπορεί να αποστειρωθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί την άμεση ανάκληση των περιοριστικών μέτρων, την παραχώρηση κατάλληλων εσωτερικών χώρων στον ΣΦΕΑ και στους φοιτητικούς συλλόγους και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον χώρο του Πολυτεχνείου. Καλεί το υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του.

Δεν τιμάς την εξέγερση του Πολυτεχνείου κλειδώνοντας τις πόρτες του. Δεν τιμάς τους αγωνιστές της δημοκρατίας αποκλείοντάς τους από τον χώρο της ιστορικής τους μνήμης. Το Πολυτεχνείο ανήκει στον λαό και στη νεολαία. Δεν ανήκει σε καμία Πρυτανεία και καμία κυβέρνηση».