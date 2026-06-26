ΣΥΡΙΖΑ: Προβληματισμός για τη στάση Τσίπρα – Πώς κινείται η εσωκομματική αντιπολίτευση

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία συλλογής υπογραφών για σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εντός 15 ημερών, όπως ζήτησαν στη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση τηςΠολιτικής Γραμματείας Παππάς, Πολάκης και Δούρου.

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Εντονότερος προβληματισμός και αμηχανία, συνθέτουν το κλίμα μετά και τις δηλώσεις Τσίπρα ότι η ΕΛΑΣ δεν συνεργάζεται με κομματικά σχήματα.

Στελέχη κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ανέφεραν ότι οι δηλώσεις Τσίπρα δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο.

Παρά τηναπόφαση της Κεντρικής Επιτροπής «δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα» και τα καθαρά μηνύματα για μη αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, κεντρικά στελέχη της Κουμουνδούρου κινούνται σε διαφορετικό μήκος κύματος. Διαμηνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη», διαφωνώντας με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και συνεχίζοντας την δραστηριότητά τους ως κομματικός οργανισμός.

Το βασικό το οποίο ζητάει η «εσωκομματική αντιπολίτευση» είναι η επικαιροποίηση της απόφασης της 6ης του Ιούνη, καθώς, σύμφωνα με πηγές, έχει συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών, 70 τον αριθμό, προκειμένου να τις καταθέσουν ακόμα και σήμερα, για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Σε ένα κείμενο το οποίο διακινούν πληροφορίες, φέρεται να ζητούν τη συνεδρίαση του οργάνου για προετοιμασία του κόμματος για τις εκλογές, αλλά και για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κι ενώ αμφισβητούν την γραμμή και τις ενέργειες της ηγεσίας, προσθέτουν με νόημα: « Όλοι αξιολογούμαστε ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε οριακές στιγμές αποστολής».