ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση για μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο, που θα εξασφαλίσει στα ασφαλιστικά ταμεία βιωσιμότητα, μέσω νέων πόρων παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παππάς.

Κεντρικό σημείο της πρότασης αποτελεί η μεταφορά των κρατικών εγγυήσεων από τα Funds στον ΕΦΚΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο την αξιοποίηση ακινήτων για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας με φθηνό ενοίκιο.

Όπως δήλωσε ο κ. Παππάς: «Θεωρούμε ότι η πρότασή μας απαντάει σε μείζονα ζητήματα, δηλαδή εμπεριέχει και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο επιβαρύνεται, φτιάχνει κοινωνική κατοικία και κάνει τους οικείους δήμους και τον ΕΦΚΑ να έχουν έσοδα κάθε μήνα, από τα χαμηλά τιμημένα ενοίκια και τις ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους».