ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. : Τρία χρόνια ψάχνει να βρει το φως στην άκρη του τούνελ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

«Μας ζητούν και σωστά από το κόμμα να δραστηριοποιηθούμε. Ωστόσο πως να γίνει αυτό, όταν υπάρχει η αναμονή, για το τι θα κάνει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας. Και πως μπορούμε να βγούμε στην κοινωνία, όταν δεν ξέρουμε αν αύριο θα είμαστε στο ίδιο κόμμα». Η παραπάνω τοποθέτηση, που ανήκει σε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το κλίμα που επικρατεί στο κόμμα. Μία αβεβαιότητα που πλέον σέρνεται επί σχεδόν τρία χρόνια, όταν και αποχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός από την ηγεσία του.

Αναμφίβολα μάλλον κανείς δεν φανταζόταν την περιπέτεια στην οποία θα έμπαινε ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. μετά την αλλαγή ηγεσίας. Διασπάσεις, εμφυλιοπολεμικό κλίμα, απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατακόρυφη πτώση δημοσκοπικά. Και ενώ φάνηκε με την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου να μπαίνει το κόμμα σε μία σειρά η επαναδραστηριοποίηση του κ. Τσίπρα έρχεται και πάλι να δημιουργήσει μία νέα κρίση. Η οποία αυτή τη φορά μοιάζει μεγαλύτερη από ποτέ και αμφισβητεί ακόμη και την ίδια την ύπαρξη του κόμματος.

« Διανύουμε τον τρίτο χρόνο εσωκομματικών προβλημάτων», είπε πρόσφατα ο Σωκράτης Φάμελλος εκφράζοντας με κομψό τρόπο το παράπονο του για το κόμμα που παρέλαβε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. επιχειρεί τους τελευταίους μήνες να επαναφέρει οργανωτικά και κυρίως ψυχολογικά το κόμμα στα προ κρίσεων επίπεδα, ωστόσο τα εμπόδια είναι διαδοχικά. Και ποιος να το φανταζόταν πως το μεγαλύτερο θα ήταν ο άνθρωπος που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στην εξουσία.

Στο οργανωτικό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. πέρασε με άνεση το νέο καταστατικό. Είδε ωστόσο το συνέδριο του κόμματος στο οποίο είχε επενδύσει για την επανεκκίνηση του κόμματος να μετατρέπεται σε φόρουμ συζήτησης για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και να ρίχνει ακόμη περισσότερο νερό στον μύλο της εσωστρέφειας.

Πλέον ο Σωκράτης Φάμελλος γνωρίζει πως οι πολιτικές του επιλογές συνοψίζονται στην εξής μία. Να επιμείνει στην επιλογή του διαλόγου μεταξύ των κομμάτων του αποκαλούμενου προοδευτικού χώρου. Ανταπόκριση φαίνεται να βρίσκει μόνο από τη Νέα Αριστερά και όπως φαίνεται σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Από εκεί και πέρα οι περισσότερες πόρτες παρέμειναν κλειστές.

Μετά από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνει κανείς, κάθε συζήτηση για την ψυχολογική ανάταξη ακυρώνεται.

Πίεση από Πολάκη – Παππά

Ταυτόχρονα όμως έχει να αντιμετωπίσει έναν ακόμη εσωκομματικό πονοκέφαλο. Το δίδυμο πλέον του Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά τον πιέζει ασφυκτικά να αλλάξει την τακτική του ως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, κάτι που δεν αρέσει τους δύο προαναφερόμενους βουλευτές και κομβικά στελέχη του κόμματος.

Εδώ και αρκετούς μήνες Πολάκης και Παππάς έχουν κοινό βηματισμό, κάτι που αποτυπώνεται και στο πως θεωρούν, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ο πρώην πρωθυπουργός. Εκτιμούν πως οι χαμηλοί τόνοι δεν εξυπηρετούν τίποτα και πως πρέπει να ακολουθηθεί πιο επιθετική τακτική.

Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχουν και οι εσωκομματικέ εκλογές για την ανάδειξη των νέων περιφερειακών, νομαρχιακών και οργανώσεων μελών. Μία διαδικασία που θα έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσουν προθέσεις. Και αυτό γιατί είναι άγνωστο αν θα συμμετέχουν σε αυτή στελέχη που βλέπουν το μέλλον τους στον κ. Τσίπρα. Τόσο σε επίπεδο βουλευτών, όσο και επίπεδο απλών μελών. Εξάλλου θα ήταν μάλλον παράδοξο τον Νοέμβριο να εκλεγούν σε κάποιο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και δύο με τρεις μήνες μετά να βρεθούν σε άλλο κόμμα.

Να σημειώσουμε ακόμη πως για πρώτη φορά θα εκλεγούν περιφερειακοί συντονιστές. Αυτοί θα αναλάβουν να συντονίζουν τις ενέργειες του κόμματων σε επίπεδο περιφέρειας και να μεταφέρουν τις προτάσεις σε κεντρικό επίπεδο.

Επίσης αναμένεται αναδιοργάνωση των οργανώσεων μελών, η οποίες θα περιοριστούν. Εξάλλου μετά τις αποχωρήσεις στελεχών που ακολούθησαν τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας κάποιες θέσεις έμειναν κενές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ