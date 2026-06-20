ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. σε νευρική κρίση και ρήξη προ των πυλών

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Πράξη τις προειδοποιήσεις του έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. είχε πει πως δεν θα ανεχθεί δημόσιες αμφισβητήσεις και φρόντισε να το καταστήσει σαφές. “Ξήλωσε” τον Νίκο Παππά και τον Κώστα Ζαχαριάδη, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος τύπου αντίστοιχα. Μαζί με την διαγραφή Πολάκη, που είχε προηγηθεί, είναι σαφές πως ο κ. Φάμελλος δεν θα παρεκκλίνει της πορεία του.

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. δεν υπάρχει θέμα συζήτησης, αφού όλα είναι ξεκάθαρα, με βάση την απόφαση της κεντρικής επιτροπής. Και αυτό που θέλει να αποφύγει είναι το να επιστρέψει η συζήτηση εκεί που είχε ξεκινήσει. Δηλαδή πριν την απόφαση του κορυφαίου οργάνου.

“Δεν αφήνει προϋποθέσεις, δεν βάζει ερωτήματα, δεν βάζει χρονοδιαγράμματα”, ανέφερε ο κ. Φάμελλος για την απόφαση της κεντρικής επιτροπής προσθέτοντας με νόημα πως: ” Ορισμένοι επιχειρούν να την παραφράσουν μέσα από το πρίσμα τροπολογιών που απορρίφθηκαν”.

Σε, ότι αφορά τις αλλαγές. Ο Χρήστος Γιαννούλης βουλευτής Α’ περιφέρειας Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη. Ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς θα είναι και το τέλος της συμμετοχής του στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αφού και αυτός, θα κατευθυνθεί προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς. Στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Προφανώς και οι διαφωνίες του κ. Παππά, αναφορικά με τη στάση του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, του κόστισαν τη θέση του.

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