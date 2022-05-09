ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: Εκλογικά κέντρα Ν.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Tα εκλογικά κέντρα της Ν.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης για την εκλογή προέδρου και μελών της Κ.Ε. ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Θεσσαλονίκης.

Δείτε τα εκλογικά κέντρα εδω:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟY
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
ΔΡΥΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΥΜΟΥ,  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΥΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΚΑΠΗ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  ΦΙΛΙΠΠΟΥ 36 ΚΟΥΦΑΛΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Ι. ΜΑΤΑΞΑ
ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΣΙΝΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ, ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 7 ΣΙΝΔΟΣ
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΠΥΛΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 57 ΠΥΛΑΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 6 ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΘΕΡΜΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΤΑΒΑΚΗ 8 ΘΕΡΜΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΣ
ΠΕΡΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 1 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΕΠΑΝΟΜΗ ΚΑΠΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ Ι. ΜΑΤΑΞΑ
Post Views: 79
FacebookTwitterLinkedinEmail