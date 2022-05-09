ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: Εκλογικά κέντρα Ν.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης

Tα εκλογικά κέντρα της Ν.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης για την εκλογή προέδρου και μελών της Κ.Ε. ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Θεσσαλονίκης.
Δείτε τα εκλογικά κέντρα εδω:
|ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟY
|ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
|ΛΑΓΚΑΔΑΣ
|ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
|ΔΡΥΜΟΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΥΜΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΥΜΟΥ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|ΚΟΥΦΑΛΙΑ
|ΚΑΠΗ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ 36 ΚΟΥΦΑΛΙΑ
|ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Ι. ΜΑΤΑΞΑ
|ΧΑΛΑΣΤΡΑ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
|ΣΙΝΔΟΣ
|ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ, ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 7 ΣΙΝΔΟΣ
|ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
|ΠΥΛΑΙΑ
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 57 ΠΥΛΑΙΑ
|ΠΑΝΟΡΑΜΑ
|ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 6 ΠΑΝΟΡΑΜΑ
|ΘΕΡΜΗ
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΤΑΒΑΚΗ 8 ΘΕΡΜΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
|ΤΡΙΛΟΦΟΣ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΣ
|ΠΕΡΑΙΑ
|ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 1 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ
|ΕΠΑΝΟΜΗ
|ΚΑΠΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ Ι. ΜΑΤΑΞΑ