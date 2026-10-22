ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκε βουλευτής ο Σωκράτης Βαρδάκης – Πήρε την έδρα του Χάρη Μαμουλάκη

Στα κοινοβουλευτικά έδρανα επέστρεψε ο Σωκράτης Βαρδάκης, καθώς ορκίστηκε βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση του Χάρη Μαμουλάκη ο οποίος, αφότου είχε ανεξαρτητοποιηθεί το καλοκαίρι, παραιτήθηκε τελικώς από το βουλευτικό αξίωμα.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου αναφέρει:

«Καλωσορίζουμε σήμερα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον σύντροφο Σωκράτη Βαρδάκη. Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά την υπογραφή του.

Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά τη λαϊκή εντολή των Ηρακλειωτών συμπολιτών μας, για να δώσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον αγώνα που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για τις σπουδαίες αλλαγές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει, δυναμώνει, σταθερά, καθαρά, Αριστερά.»