ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Πιερρακάκης παίζει παιχνιδάκια με την αγωνία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

«Ουπ. Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, με τις δηλώσεις του την Τρίτη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, απέφυγε ξανά να πάρει σαφή θέση για την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Ο κ. Πιερρακάκης μάζεψε εντέχνως τις προηγούμενες απαράδεκτες διατυπώσεις του περί εύρεσης… χρυσής τομής ανάμεσα “στην προστασία των πολιτών και την ευστάθεια του συστήματος”, για να τις αντικαταστήσει τώρα με το ασαφές “μελετάνε το ζήτημα οι υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών” και να επικαλεστεί την, τάχα, “μεγάλη περιπτωσιολογία”. Και μαζί …μάλωσε και την αντιπολίτευση ότι τάχα δεν έχει διαβάσει την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αστειότητες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον υπουργό Οικονομικών ότι «παίζει με τα νεύρα και τις αντοχές των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών και των οικογενειών τους, που περιμένουν με αγωνία να μειωθούν οι δόσεις τους με υπολογισμό του τόκου στη μηνιαία δόση όπως όρισε ο Άρειος Πάγος και να τους επιστραφούν τα υπέρογκα ποσά που έχουν ήδη καταβάλλει».

«Ταυτόχρονα, ο υπ. Οικονομικών δίνει σήμα στα funds και στους servicers ότι η κυβέρνηση “ακούει” τις ανυπόστατες αιτιάσεις τους και τα παιχνίδια τους με τον τρόπο υπολογισμού», προσθέτει και καταλήγει:

«Ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει, για μια φορά, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ακούσουν την αγωνία των πολιτών. Αν δεν το κάνουν, θα αποδείξουν για μια ακόμη φορά τη δουλικότητά τους απέναντι στα καρτέλ και τους ισχυρούς τους “φίλους”».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ