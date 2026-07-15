ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Γιάννης Αμανατίδης

Σε ιδιαίτερα βαρύ και συγκρουσιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με το κόμμα να βρίσκεται αντιμέτωπο με νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καταγγελίες για μεθοδεύσεις, αλλά και νέο κύμα αποχωρήσεων βουλευτών.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η εκλογή του νέου προέδρου της ΚΟ να πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Έντονες αντιδράσεις από τον Σωκράτη Φάμελλο

Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Σωκράτης Φάμελλος, δεν συμμετείχε στη διαδικασία, καταγγέλλοντας ως «απαράδεκτη μεθόδευση» την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα από την εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η στάση του ανέδειξε το κλίμα εσωστρέφειας που επικρατεί στο κόμμα, καθώς οι διαφωνίες για τη διαδικασία διαδέχονται τις πολιτικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών.