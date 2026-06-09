ΣΥΡΙΖΑ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι Ντίλιαν, Κοντολέων, Δημητριάδης και Harpaz

Αίτημα για την κλήση σε ακρόαση, ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του “πρώην πολιτικού προϊσταμένου της ΕΥΠ” Γρηγόρη Δημητριάδη και του Merom Harpaz, “Γενικού Διευθυντή/ Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό predator στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών”, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή των βουλευτών του που μετέχουν στην ειδική μόνιμη επιτροπή.

Οι βουλευτές Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Γαβρήλος και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιο Μπούρα, αναφέρουν ότι η κλήση σε ακρόαση των τεσσάρων προσώπων καθίσταται επιτακτική με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία τεκμηριώνει την ύπαρξη και λειτουργία του παράνομου λογισμικού εν Ελλάδι.

Οι βουλευτές αναφέρονται και στην πρόσφατη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρίας-παρόχου του εν λόγω λογισμικού, ο οποίος ευθέως επαναλαμβάνει ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, καθώς και την τελευταία του παρέμβαση, κατά την οποία ισχυρίζεται ότι υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ αφενός της εταιρίας του, η οποία διαθέτει το παράνομο λογισμικό, και αφετέρου, ως αντισυμβαλλόμενης, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ήδη από το 2020, αλλά και δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με “κρατικούς υπαλλήλους και κυρίως στελέχη της Ε.Υ.Π.”, “για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Predator, καθώς και για καθημερινές διορθώσεις του συστήματος”.

“Το ζήτημα της λειτουργίας στην Ελλάδα παράνομου λογισμικού παρακολούθησης τύπου spyware, με την εμπορική ονομασία “predator”, με στόχο μέλη της προηγούμενης Κυβέρνησης, Υπουργούς, Ανώτατους Κρατικούς Αξιωματούχους, τον Α/ΓΕΕΘΑ, Βουλευτές και στελέχη της Αντιπολίτευσης, Δικαστικών, πλήθος φυσικών προσώπων, Δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, απλών πολιτών άπτεται ευθέως της λειτουργίας των Θεσμών, της διαφάνειας της πολιτικής και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας, κατά την έννοια του άρθρου 43 Α ΚτΒ”, αναφέρουν ειδικότερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

“Μετά δε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η οποία τεκμηριώνει την ύπαρξη και λειτουργία του παράνομου λογισμικού εν Ελλάδι, την από 02.06.2026 δήλωση του κ. Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρίας-παρόχου του εν λόγω λογισμικού, όπου ευθέως δηλώνει ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία του παρέμβαση, κατά την οποία ισχυρίζεται ότι υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ αφενός της εταιρίας του, η οποία διαθέτει το παράνομο λογισμικό, και αφετέρου, ως αντισυμβαλλόμενης, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ήδη από το 2020, αλλά και δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με “κρατικούς υπαλλήλους και κυρίως στελέχη της Ε.Υ.Π.”, “για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Predator, καθώς και για καθημερινές διορθώσεις του συστήματος”, τίθεται μετ’ επιτάσεως ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος, ως προς τη διαφάνεια και λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, το οποίο αφορά τη δημόσια ζωή, τη λειτουργία των Θεσμών αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών”.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, “αντικείμενο της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 138 Α, καθώς και η έρευνα και αξιολόγηση κάθε στοιχείου χρήσιμου για τη μελέτη και επεξεργασία προτάσεων, που συμβάλλουν στη διαφάνεια της πολιτικής και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. […] Επίσης, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ανήκει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). […] Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. […]. Η επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων και την εξουσία κλήσης και εξέτασης προσώπων με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 147”.