ΣΥΡΙΖΑ: «Λευκός» καπνός από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μετά το μπαράζ παραιτήσεων

Λευκός καπνός βγήκε από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με την έως πρότινος εσωκομματική αντιπολίτευση να αναλαμβάνει και επίσημα τα ηνία του κόμματος.

Εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων το ανώτερο όργανο του κόμματος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην έως τώρα περιδίνηση του και τη συνέχιση λειτουργίας του.

Οι διαδοχικές συνεδριάσεις των οργάνων αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον της εσωκομματικής μάχης και την επόμενη ημέρα του κόμματος, στον δρόμο προς την κάλπη.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συνεδρίαση για εκλογή νέου γραμματέα στην ΚΟ που θα υποβάλει το αίτημα για επαναφορά του Παύλου Πολάκη σε αυτή, ενώ αναμένεται χώρος παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, μεταβάλλοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.