ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Περιγράφει μια άλλη Ελλάδα – Να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και την εξωτερική πολιτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να παρουσιάσει «μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες» και τον καλεί να υιοθετήσει τις προτάσεις του για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το κόστος ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλλει τις αναφορές του πρωθυπουργού σε πλεονάσματα και δημοσιονομική πειθαρχία, κατά τις επαφές του με επενδυτές στις ΗΠΑ, με την αναγνώριση της ακρίβειας ως άμεσης κυβερνητικής προτεραιότητας.

«Αφού η αντιμετώπιση του κόστους ζωής είναι πλέον, όπως λέει, η “σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα”, γιατί η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κόμμα υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει τροπολογίες για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια και για την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους της διύλισης. Όπως υποστηρίζει, οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης περίπου στο 1,20 ευρώ το λίτρο. «Ας αφήσει λοιπόν τις διαπιστώσεις και ας απαντήσει: θα υιοθετήσει τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;», είναι το ερώτημα που απευθύνει στον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιστρέφει στους πολίτες ένα μικρό μέρος των χρημάτων που, κατά την ανακοίνωση, έχουν ήδη καταβάλει λόγω της ακρίβειας, των υψηλών έμμεσων φόρων και της ενεργειακής αισχροκέρδειας. Αντιπροτείνει φορολόγηση των υπερκερδών και των πολύ υψηλών μερισμάτων, μείωση έμμεσων φόρων, επαναφορά της 13ης σύνταξης και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει περιθώριο για διαφορετική πολιτική εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις ΗΠΑ και, στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του, προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες.

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Διεθνές Δίκαιο και στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Τι γίνεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μετά τα γεγονότα στην Κάσο; Πώς απαντά η κυβέρνηση στην επιμονή της Τουρκίας στη «Γαλάζια Πατρίδα»; Ποια είναι η στρατηγική της απέναντι στα τετελεσμένα και τις μονομερείς διεκδικήσεις; Και ποια συγκεκριμένα βήματα γίνονται για το Κυπριακό; Η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου είναι αυτονόητη, η εξωτερική πολιτική, όμως, κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα. Κάτι που από τα δεδομένα δεν προκύπτει μέχρι σήμερα, παρά τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμα του.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στους επενδυτές για πλεονάσματα και δημοσιονομική πειθαρχία, και στους Έλληνες πολίτες για το κόστος ζωής.

Εδώ όμως προκύπτει το απλό ερώτημα: Αφού η αντιμετώπιση του κόστους ζωής είναι πλέον, όπως λέει, η «σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα», γιατί η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε στη Βουλή συγκεκριμένη τροπολογία για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Κατέθεσε και τροπολογία για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους της διύλισης. Η πρότασή μας στοχεύει σε πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο 1,20 ευρώ το λίτρο.

Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι χθες έλεγε ότι η μείωση του ΕΦΚ δεν γίνεται. Σήμερα αναγνωρίζει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κεντρικό πρόβλημα.

Ας αφήσει λοιπόν τις διαπιστώσεις και ας απαντήσει: θα υιοθετήσει τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;

Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να βαφτίζει κοινωνική πολιτική την επιστροφή στους πολίτες ενός μικρού μέρους όσων έχουν ήδη πληρώσει από την ακρίβεια, τους υψηλούς έμμεσους φόρους και την ενεργειακή αισχροκέρδεια.

Υπάρχει διαφορετική πολιτική μέσα στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Με φορολόγηση των υπερκερδών και των πολύ υψηλών μερισμάτων. Με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού πλαισίου. Με μείωση έμμεσων φόρων, 13η σύνταξη και ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το ίδιο ισχύει για το ιδιωτικό χρέος.

Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού ως «δεύτερη ευκαιρία», όταν το ιδιωτικό χρέος έχει διογκωθεί και δεκάδες δισεκατομμύρια οφειλών βρίσκονται πλέον υπό τη διαχείριση servicers. Η κυβερνητική λύση εξακολουθεί να αφήνει το κλειδί της ρύθμισης στους πιστωτές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου: προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, χαμηλό επιτόκιο και δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξωδικαστική διαδικασία.

Αυτή είναι η πραγματική διαφορά.

Η κυβέρνηση διαχειρίζεται τις συνέπειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει να χτυπηθούν οι αιτίες.

Μείωση του ΕΦΚ αντί για επιδότηση του ακριβού καυσίμου.

Έλεγχος των υπερκερδών αντί για παρακάλια προς τα διυλιστήρια.

Ρύθμιση του πραγματικού ιδιωτικού χρέους και προστασία της πρώτης κατοικίας αντί για μια κοινωνία όμηρο των funds και των servicers.

Και στην εξωτερική πολιτική, ενεργητική και πολυδιάστατη στρατηγική, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο, όχι γενικόλογες διακηρύξεις.

Όσο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε στο Σαν Φρανσίσκο ότι η τεχνολογία χρειάζεται δημοκρατικό έλεγχο, κανόνες και ισχυρό κράτος.

Συμφωνούμε.

Ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται ένα κράτος που δεν θα είναι απλώς πελάτης των τεχνολογικών κολοσσών, αλλά θα διαθέτει δημόσιες ψηφιακές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία.

Χρειάζεται ένα ισχυρό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει ουσιαστικά τους εργαζόμενους και τους πολίτες από τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα, την ιδιωτικότητα και τη διαφάνεια.

Ο κόσμος πράγματι αλλάζει, όπως γράφει σήμερα ο πρωθυπουργός.

Το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει αυτή την αλλαγή και ποιος ωφελείται από αυτήν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για να αλλάξει αυτή η απάντηση υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει τις κυριακάτικες ανασκοπήσεις που αφορούν ελάχιστους τελικά. Οι πολλοί της κοινωνίας, χρειάζονται μια άλλη πολιτική. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δίνουν λύση και αλλάζουν την ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων».