ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται σε αδιέξοδο

Σφοδρή κριτική στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κάνοντας λόγο για αδιέξοδο της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ακολουθεί «τυφλά» τη στρατηγική πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού επιβεβαιώνουν την πορεία που, όπως αναφέρει, ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία επτά χρόνια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει τον κ. Μητσοτάκη επειδή, όπως αναφέρει, επέλεξε να εκφραστεί θετικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που – σύμφωνα με την ανακοίνωση – ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στραφεί προς την Τουρκία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τις αμερικανικές επιδιώξεις για ενδεχόμενη άρση των περιορισμών που αφορούν την προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, περιοριζόμενος, όπως σημειώνει, στην αναφορά ότι τα αεροσκάφη θα είναι διαθέσιμα για την Πολεμική Αεροπορία το 2027.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ασκεί επίσης κριτική στις αναφορές του πρωθυπουργού για τις αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «πανηγύρισε» επειδή η Ελλάδα δαπανά το υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ για την άμυνα, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να εξηγήσει από ποιους τομείς αφαιρούνται οι απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε «κομπάρσο των διεθνών εξελίξεων», γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, έχει επιπτώσεις στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια συνεκτική εθνική στρατηγική και μια ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), όταν – όπως αναφέρει – η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε πυλώνα ειρήνης και συνεργασίας μέσω στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.