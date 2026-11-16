Για συνειδητή πολιτική επιλογή παραχάραξης της συλλογικής μνήμης κατηγορεί ΣΥΡΙΖΑ τον Άδωνι Γεωργιάδη αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, καλώντας τον πρωθυπουργό να αναλάβει την ευθύνη για τον υπουργό Υγείας.

«Παραμονή της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιλέγει για ακόμη μία φορά να ανασύρει από το οπλοστάσιο της ακροδεξιάς την αμφισβήτηση των νεκρών της αντιδικτατορικής εξέγερσης. Δεν πρόκειται για ιστορική άγνοια. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή παραχάραξης της συλλογικής μνήμης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επικαλείται το πόρισμα Τσεβά. Ας το διαβάσει, λοιπόν, ολόκληρο. Γιατί το ίδιο πόρισμα του 1974, που αναφέρει ότι δεν διαπιστώθηκαν νεκροί σπουδαστές μέσα στο Πολυτεχνείο, καταγράφει 18 εξακριβωμένους νεκρούς και τουλάχιστον 16 ακόμη περιπτώσεις θανάτων που προέκυπταν βασίμως από την έρευνα».

«Οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν ήταν λιγότερο νεκροί επειδή δολοφονήθηκαν στους δρόμους γύρω από το ίδρυμα. Η εξέγερση δεν τελείωνε στα κάγκελα της Πατησίων. Ήταν η εξέγερση των φοιτητών, των εργατών, της νεολαίας και του λαού απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία. Και καταπνίγηκε με τανκς, πραγματικά πυρά, δολοφονίες, βασανιστήρια και μαζικές συλλήψεις».

«Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» ήταν κραυγή αντίστασης απέναντι στον φασισμό, την καταστολή, την κοινωνική αδικία και την αμερικανική στήριξη της χούντας. Γι’ αυτό και εξακολουθεί να ενοχλεί όσους επιχειρούν να απονευρώσουν το Πολυτεχνείο από το βαθιά δημοκρατικό, λαϊκό και αντιιμπεριαλιστικό του περιεχόμενο».

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι κορυφαίος υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως πρωτοπαλίκαρο του Καρατζαφέρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί με τον υπουργό του ή καταδικάζει απερίφραστα την αμφισβήτηση των νεκρών της εξέγερσης;»

«Η δημοκρατική μνήμη δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την ακροδεξιά ή τη νεοδεξιά. Οι νεκροί του Νοέμβρη έχουν ονόματα, οικογένειες, ιστορίες. Η αλήθεια της εξέγερσης είναι καταγεγραμμένη στα δικαστικά αρχεία, στις ιστορικές έρευνες και στις μαρτυρίες».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ο ΣΦΕΑ, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, οι αριστερές, προοδευτικές, κομμουνιστικές συλλογικότητες, δεν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την ιστορική αλήθεια και τους αγώνες για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη».