ΣΥΡΙΖΑ: Και «τυπικά» εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Παύλος Πολάκης

Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ “με τη βούλα” είναι πια ο Παύλος Πολάκης , καθώς ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η διαγραφή του Χανιώτη βουλευτή.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για την Κουμουνδούρου ήταν η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη το περασμένο Σάββατο, όπου ζητούσε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να συγκαλέσει άμεσα την Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια την Κεντρική Επιτροπή, επιρρίπτοντας στον Σωκράτη Φάμελλο του «αφωνία», «έλλειψη πρωτοβουλίας» και «αναποφασιστικότητα», με φόντο τις έντονες διεργασίες στο χώρο της Κεντροαριστεράς και την επικείμενη ανακοίνωση του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Την ώρα πάντως που ο Πάρις Κουκουλόπουλος ανακοίνωνε στην Ολομέλεια την διαγραφή του «αψύ Σφακιανού» στα κυβερνητικά έδρανα βρισκόταν ο «αιώνιος αντίπαλός» του Άδωνις Γεωργιάδης – προκειμένου να συμμετάσχει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο – που σχολίασε: «Ήταν τελείως τυχαία η ανακοίνωση της διαγραφής του την ώρα που ήμουν εγώ εδώ. Δεν ήταν κάτι που είχα επιδιώξει!».

Υπενθυμίζεται ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 24 βουλευτές – μόλις τρεις περισσότερους από εκείνη του ΚΚΕ – ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29.