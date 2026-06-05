ΣΥΡΙΖΑ: Η Πολιτική Γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελλου για την ΕΛΑΣ

ην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ενέκρινε, σε συνεδρίασή της, η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, εν μέσω αντιπαραθέσεων μεταξύ των στελεχών του.

Με δύο διακριτές πολιτικές γραμμές ως προς την «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και συνολικά για τη μελλοντική αυτόνομη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκαν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, σε μία από τις πιο καθοριστικές συνεδριάσεις του κόμματος από την περίοδο που βρέθηκε στην εξουσία.

Το πολιτικό στίγμα για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν και ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με τη βασική εσωτερική διαφοροποίηση να εντοπίζεται στο αν η Κουμουνδούρου θα επιλέξει αντιπαραθετική στάση απέναντι στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Σε μια εμφανή προσπάθεια πολιτικού ανοίγματος προς την πλευρά Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός» και πρόσθεσε πως πρόκειται για «μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά».

Παράλληλα τόνισε ότι «είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», υπογραμμίζοντας πως «στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς».

Προειδοποίησε επίσης ότι «θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», ξεκαθαρίζοντας πως «στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε ότι το κόμμα εργάζεται για «μια ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων και προσωπικοτήτων», η οποία θεωρείται αναγκαία για «μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη», επισημαίνοντας παράλληλα τη στόχευση για «ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης» της Ριζοσπαστικής και Ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας.

Την αντίθεση σε ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε και η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, χαρακτήρισε «αδιανόητο» το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης μέσω ξεχωριστών εκλογικών καταλόγων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση με θετικό τρόπο των «ανασυνθετικών διαδικασιών που συντελούνται» και συμβολή σε αυτές, σημειώνοντας ότι πρόκειται για διαδικασίες για τις οποίες «έχει δοθεί μεγάλη πολιτική μάχη».