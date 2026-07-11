ΣΥΡΙΖΑ: Η Κεντρική Επιτροπή ζητά την επιστροφή Πολάκη

Σε ομόφωνη απόφαση τεσσάρων σημείων κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεδρίασε με την απαιτούμενη απαρτία, παρά την ακύρωσή της χθες (10/7) από την αναπληρώτρια γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά.

Η Κεντρική Επιτροπή διαπίστωσε ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου για πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει πλέον καταστεί χωρίς αντικείμενο, μετά και τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να «επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική».

Στο πλαίσιο των αποφάσεων, συμφωνήθηκε η συνέχιση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου, ενώ ζητείται από την Πολιτική Γραμματεία να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η απόφαση που αναγνωρίζει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για μια «ιστορική συνεδρίαση», υποστηρίζοντας ότι ακυρώνεται στην πράξη η προηγούμενη απόφαση της 6ης Ιουνίου.

Τόνισε ότι δρομολογούνται οι διαδικασίες για την εκλογική προετοιμασία του κόμματος και για την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα,εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας. Ο ίδιος επιβεβαίωσε επίσης ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

«Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια της αναπληρώτηριας γραμματέως και της Υπεύθυνης του Οργανωτικού να μην γίνει η συνεδρίαση», υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης προσθέτοντας πως «η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ΚΕ «διατάζει την Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια καλεί και αποφασίζει την επιστροφή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος», κατέληξε ο Π. Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της ΚΟ.