ΣΥΡΙΖΑ: Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, και πολύ χαμηλά στους μισθούς

Με δήλωσή τουο Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης ,αναφέρεται στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα συγκριτικά με τις 27 χώρες της ΕΕ σε συνδυασμό με το μέσο μισθό σε κάθε χώρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό.

Για τον Έλληνα εργαζόμενο το κόστος της μετακίνησης γίνεται δυσανάλογα μεγαλύτερο βάρος.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίαςέχει επιλέξει να αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως περίπου… φυσική καταστροφή. Όμως δεν είναι.

Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Υψηλή φορολογία στα καύσιμα, ανεπαρκής έλεγχος της αγοράς και απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για να προστατευθεί το διαθέσιμο εισόδημα.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει ευρωπαϊκές τιμές σε βασικά αγαθά και ελληνικούς μισθούς.

Χρειάζεται πολιτική που μειώνει την επιβάρυνση των πολιτών και ενισχύει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα.