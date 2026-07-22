ΣΥΡΙΖΑ για τις δίκες των βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην έναρξη των δικών των βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα ανάφέρει: “Από τις 2 Οκτωβρίου ξεκινούν σταδιακά οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κατηγορίες κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι πολίτες, και ιδίως ο αγροτικός κόσμος της χώρας, είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον τις δικαστικές εξελίξεις.

Ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι θα περίμεναν από μια κυβέρνηση με στοιχειώδη αξιοπρέπεια να μην προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά να κάνει το παν για να επιστραφούν τα κλεμμένα. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αποδεικνύει καθημερινά πώς την ενδιαφέρουν μόνο “τα δικά της παιδιά” και αδιαφορεί παντελώς για την ευημερία της κοινωνικής πλειοψηφίας”.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ