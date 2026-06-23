ΣΥΡΙΖΑ για Προσφυγικά: Ο χρόνος λιγοστεύει – Περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί

Ανακοίνωση σχετικά με την επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας, Αριστοτέλη Χαντζή και τις εξελίξεις στην Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο επί 137 ημέρες απεργός πείνας από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Δευτέρας 22/6 στο νοσοκομείο μετά τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Τα αιτήματα της Κοινότητας των Προσφυγικών είναι δίκαια και βάσιμα. Στα Προσφυγικά λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια μια αυτοοργανωμένη κοινότητα, που λειτουργεί και ως de facto χώρος κοινωνικής κατοικίας, στεγάζοντας οικογένειες κατατρεγμένων ανθρώπων, όπου «δεν στεγαζόμαστε απλά, αλλά φροντίζουμε η μία τον άλλο».

Απέναντί τους βρίσκουν την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής, που προωθεί τώρα «αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ» αποβλέποντας στην εκκένωση των Προσφυγικών, τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζει «κενά», και την διάλυση της κοινότητας.

Το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο, με επιστολή 33 ευρωβουλευτών προς την Κομισιόν, ενώ και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ζητά από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής να αναλάβουν πρωτοβουλίες ουσιαστικού διαλόγου με την Κοινότητα.

Ο χρόνος λιγοστεύει, η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή κινδυνεύει. Περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, αλλάζοντας την άκαμπτη στάση τους και αφήνοντας στην άκρη τις προσχηματικές δικαιολογίες.