ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλας και ο Διοικητής της ΕΥΠ, Θ. Δεμίρης

«Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε σήμερα αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμίρης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παράλληλα, επισημαίνει πως: «Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ – Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο ίδιος, όταν είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής φέρεται να είχε δηλώσει: «για όποια διάταξη υπέγραψα πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιουδήποτε προσώπου».

Για αυτήν τη συνεννόηση οφείλει να ενημερώσει τη Βουλή ο κ. Δεμίρης».