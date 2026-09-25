ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: «Χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική και πρωτοβουλίες»

Έντονη κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσίασε μία σαφή και συνεκτική εθνική στρατηγική.

«Χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σχέδιο και χωρίς πρωτοβουλίες, με μεγαλόστομες και γενικόλογες διακηρύξεις, με μια ομιλία-έκθεση ιδεών, ο κ. πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα», αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Κριτική για τη στάση απέναντι στη Γάζα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι απέφυγε να αναφερθεί στη «γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα», όπως τη χαρακτηρίζει, καθώς και στον λιμό, στις δολοφονίες αμάχων και παιδιών, στον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και στις παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Παράλληλα, επικρίνει τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Την ώρα που πλήθος αντιπροσωπειών κρατών αποχωρούσαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε θερμή συνάντηση μαζί του, επιλέγοντας τους εναγκαλισμούς και τον ρόλο του πιστού συμμάχου του, αντί για μια σαφή στάση υπέρ της ειρήνης και του Διεθνούς Δικαίου», σημειώνει.

Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει επίσης ότι η Αθήνα δεν έχει αναλάβει ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Λωρίδα της Γάζας ή ευρύτερα τη Μέση Ανατολή, παρά τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμου μέλους.

Αιχμές για το Κυπριακό και την ηλεκτρική διασύνδεση

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η απουσία ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής είναι εμφανής και στο Κυπριακό.

«Ακόμη και στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου απέναντι στις τουρκικές παρεμβάσεις, με διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα» στα ελληνοτουρκικά

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι πίσω από τις αναφορές του πρωθυπουργού στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και στις «κόκκινες γραμμές» δεν υπάρχει συνεκτική εθνική στρατηγική.

«Δεν ασκείται η ενεργητική διπλωματία που θα αξιοποιούσε τους διαύλους επικοινωνίας, θα προωθούσε την ειρηνική επίλυση των διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ταυτόχρονα θα υπερασπιζόταν αποφασιστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», σημειώνει.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «επικίνδυνη και αδιαφανή “ΙΧ εξωτερική πολιτική” του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου».

Ζητεί αλλαγή κατεύθυνσης στην εξωτερική πολιτική

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητεί «ριζική αλλαγή κατεύθυνσης» στην εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον ρόλο του παρατηρητή και να αναλάβει πρωτοβουλίες.

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια ενεργητική, πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, με υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά, με πρωτοβουλίες και πολυμερείς συνεργασίες, με την Ελλάδα πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και διαλόγου», καταλήγει η ανακοίνωση.