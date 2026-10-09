ΣΥΡΙΖΑ για Γκράβα: «Καμία επαναλειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας»

Την άμεση και ολοκληρωμένη διερεύνηση των περιστατικών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβαςζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την ανησυχία για πιθανή διαρροή αερίου.

«Η υπόθεση της Γκράβας εκθέτει τις σοβαρές ευθύνες της Πολιτείας για την ασφάλεια των δημόσιων σχολείων. Όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί ανησυχούν για πιθανή διαρροή αερίου σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας, η σχολική κοινότητα δικαιούται άμεσες απαντήσεις, αξιόπιστους ελέγχους και ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας», επισημαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, τονίζοντας ότι αυτή «επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης».

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής προηγείται κάθε άλλης μέριμνας. Τώρα απαιτούνται συγκεκριμένα αποτελέσματα, πλήρης ενημέρωση και σαφές χρονοδιάγραμμα για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων», σημειώνει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι μαθητές δεν μπορεί να κάνουν μάθημα με την αγωνία για το αν το σχολείο τους είναι ασφαλές, οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται χωρίς πλήρη εικόνα για την ασφάλεια του χώρου και οι γονείς να παραμένουν χωρίς υπεύθυνες απαντήσεις.

Τα τέσσερα αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητεί:

Άμεση και ολοκληρωμένη διερεύνηση των περιστατικών στη Γκράβα, με ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δημοσιοποίηση των πορισμάτων.

Καμία επαναλειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων.

Πλήρη ενημέρωση των γονέων και της σχολικής κοινότητας για τα ευρήματα, τα μέτρα που θα ληφθούν και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Εθνικό σχέδιο για ασφαλή σχολική στέγη, με τακτικούς τεχνικούς ελέγχους, συντήρηση, επαρκή χρηματοδότηση και σαφή κατανομή των ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

«Η δημόσια εκπαίδευση χρειάζεται σύγχρονα, λειτουργικά και ασφαλή σχολεία. Η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από την κινητοποίηση των γονέων, την επιμονή των εκπαιδευτικών ή την εκ των υστέρων αντίδραση των αρμόδιων αρχών», καταλήγει η ανακοίνωση.