ΣΥΡΙΖΑ για Αβραμόπουλο: «Η αλαζονεία και οι ύβρεις δεν υποκαθιστούν τη λογοδοσία»

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με την υπόθεση Qatargate.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει ότι ο πρώην Επίτροπος, ο οποίος «βρίσκεται στο επίκεντρο διερεύνησης για το Qatargate», απάντησε με τη φράση «δεν απολογούμαι σε κανένα κερατά», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση «προσβάλλει την ίδια την έννοια της λογοδοσίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «η αλαζονεία, οι ύβρεις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από τη βελγική Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του κατά του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι «βουλευτές, ευρωβουλευτές και υπουργοί είναι μόνο για τα προνόμια, τους μισθούς και τους συνεργάτες, αλλά όταν έρχεται ο λογαριασμός κρύβονται πίσω από ασυλίες, στημένες εξεταστικές και επιστολικές ψήφους στη Βουλή».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την αναφορά: «Έξις, δευτέρα φύσις, κ. Μητσοτάκη».