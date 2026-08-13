ΣΥΡΙΖΑ για απόφαση ΣτΕ: «Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί – Η Παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, ακυρώνονται οι άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών «πανεπιστημίων» που είχαν αδειοδοτηθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση του ΣτΕ «εκθέτει τον κυβερνητικό σχεδιασμό της ΝΔ» και επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις που είχε διατυπώσει για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, «καμία ασφάλεια δικαίου δεν παράγεται από τον νόμο Πιερρακάκη» και «καμία εξασφάλιση σπουδών δεν δίνουν στη νέα γενιά της χώρας οι ακροβασίες γύρω από το Σύνταγμα και η νομοθέτηση ερήμην του Συντάγματος».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή εξέλιξη καταδεικνύει πως η δημιουργία ενός παράλληλου ιδιωτικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης «δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί τετελεσμένο».

«Ρητά, ξεκάθαρα, κατηγορηματικά», σημειώνει χαρακτηριστικά το κόμμα, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για το ζήτημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη και την υπεράσπιση του άρθρου 16 «στο γράμμα και το πνεύμα του», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η Παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα».

Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα υποστηρίζει ότι η Αριστερά δεν μπορεί να περιορίζεται στη διαχείριση ή τη νομιμοποίηση όσων χαρακτηρίζει «τετελεσμένα της Δεξιάς», αλλά οφείλει να τα ανατρέπει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζει, μάλιστα, τη θέση του από προτάσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για αλλαγές στον νόμο. Όπως επισημαίνει, δεν θεωρεί ότι ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει απλώς να «διορθωθεί», να «αναμορφωθεί» ή να γίνει αυστηρότερος, αλλά ότι «πρέπει να καταργηθεί».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι είναι σήμερα «η μόνη πολιτική δύναμη» που διατυπώνει με σαφήνεια και ξεκάθαρο τρόπο τη θέση για κατάργηση του νόμου.