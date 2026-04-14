ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τον Μητσοτάκη από την αποπομπή του Λαζαρίδη»

Σε ανακοίνωση προέβη το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την συνέντευξη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη αναφορικά με τη γνησιότητα του πτυχίου του, όπου καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον Λαζαρίδη, κατηγορώντας τον για ψέματα και εξαπάτηση.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Μακάριος Λαζαρίδης: αλαζονεία και γελοιότητα

Αμετανόητος και εκτός τόπου και χρόνου εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο υπουργός του κ. Μητσοτάκη, Μακάριος Λαζαρίδης, στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Δεν έχει να δώσει καμία εξήγηση σε κανέναν, ισχυρίστηκε.

Στα τυπικά προσόντα του 2007 για να προσληφθεί κάποιος ως μετακλητός υπάλληλος ήταν απαραίτητο να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή ισότιμο. Ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε τέτοιο πτυχίο αλλά τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, ωστόσο προσλήφθηκε. Είπε ψέματα on camera για άλλη μια φορά.

Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση. Αυτοί είναι οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του κ.Μητσοτάκη.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αρνηθεί δημόσια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media και, όταν οι δημοσιογράφοι του την ανάγνωσαν, την παραδέχτηκε. Και θράσος και ψέμα!

Όσο για τις ύβρεις και τις χυδαιότητες, ισχύει η σοφή λαϊκή ρήση: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης».

Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τον κ.Μητσοτάκη από την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη.