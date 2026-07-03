ΣΥΡΙΖΑ: Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό – Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε παράγοντα ανασφάλειας για τη χώρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το αφήγημα περί «ασφάλειας» έχει καταρρεύσει και ότι το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύεται «ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις αποκαλύψεις που αφορούν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης εικόνας, την οποία συνδέει με υποθέσεις υποκλοπών, κενά στην κυβερνοασφάλεια και αύξηση της εγκληματικότητας. Όπως σημειώνει το κόμμα, τα γεγονότα αυτά «διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί αποτελεσματικού κράτους».

Παράλληλα, τονίζεται ότι όταν πλήττονται οι δικλίδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν επηρεάζεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης, αλλά και η αξιοπιστία της χώρας, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως προεκλογικό σύνθημα ή πεδίο μικροκομματικής αντιπαράθεσης, αλλά απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία, στοιχεία που – όπως αναφέρει – απουσιάζουν από το σημερινό κυβερνητικό σχήμα.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση καλεί την κυβέρνηση να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την ασφάλεια των ίδιων των θεσμών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας».