ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν χωράει διαπραγμάτευση η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων του “νόμου Κατσέλη”»

«Η τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάσει της οποίας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον ”νόμο Κατσέλη”οφείλει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης, και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού, είναι απόλυτα σαφής και, προφανώς, δεν χωράει διαπραγμάτευση ή άλλου είδους ερμηνεία», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως σημειώνει, «οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη, ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου μελετούν την απόφαση και θα αναζητήσουν τη ”χρυσή τομή” ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και στην ευστάθεια του συστήματος, αλλά και το δημόσιο συμφέρον, έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης», και κάνει λόγο για «παρέμβαση στη Δικαιοσύνη υπέρ των funds και των servicers».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το ξεκαθαρίζει: να μη διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ”αβαντάρει” και πάλι τα funds, τις τράπεζες και τους servicers σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα. Η κυβέρνηση αυτή έχει σταθεί στη ”λάθος μεριά της ιστορίας” πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει λύσεις, ενάντια σε καταχρηστικές πρακτικές που έπληξαν περιουσίες και ζωές. Ωστόσο, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να καταλάβει ότι, παρότι είναι σε μια κυβέρνηση σκανδάλων, οφείλει να εκπροσωπεί τους Έλληνες πολίτες και όχι τα funds και τις ελίτ εις βάρος των πολιτών», συνεχίζει η ανακοίωση και καταλήγει:

«Το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των πολλών της κοινωνίας και η κυβέρνηση θα πρέπει να εγγυηθεί την πλήρη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και να μην αναζητά τρόπους προστασίας των funds».