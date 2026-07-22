ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφασή του «πολύ δύσκολη», καθώς, όπως ανέφερε, η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη Αριστερά, τον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να στηρίξει την «περιχαράκωση», η οποία, όπως υποστήριξε, δεν απαντά στην ανάγκη για μια προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί, ευχαριστώντας τους συντρόφους και τις συντρόφισσές του για την κοινή τους πορεία, ενώ διαβεβαίωσε ότι παραμένει πιστός στις ιδέες και τις αξίες της Αριστεράς.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ακόμη ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί την εντολή των πολιτών, επιδιώκοντας «μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία», υποστηρίζοντας πως μόνο μέσα από την ενότητα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς», διαμηνύοντας πως αυτόν τον στόχο θα υπηρετήσει τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή.