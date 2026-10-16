ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση χρηματοδότηση και έλεγχοι σε όλα τα σχολεία

Την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στις σχολικές υποδομές ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά σε σχολεία της Γκράβας και του Πειραιά.

Όπως αναφέρει, οι καταγγελίες για επικίνδυνες εγκαταστάσεις και οι προειδοποιήσεις των εκπαιδευτικών αγνοήθηκαν, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το κόμμα κάνει λόγο για συνέπειες της χρόνιας υποχρηματοδότησης και ζητά άμεσους ελέγχους, αποκατάσταση των βλαβών και ενίσχυση των κονδυλίων συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι: «στο ΣΚΥΠ του Πειραιά, λύματα έφτασαν στους ηλεκτρολογικούς πίνακες, προκαλώντας σπινθήρες και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Και εδώ δεν μιλάμε για απρόβλεπτα περιστατικά. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, οι αρμόδιοι είχαν ενημερωθεί εγγράφως από τις 2 Σεπτεμβρίου για τα σοβαρά προβλήματα. Τα μαθήματα ξεκίνησαν κανονικά, παρά τις προειδοποιήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούν, οι κίνδυνοι παραμένουν και οι αρμόδιοι κινητοποιούνται όταν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Αυτή είναι η συνέπεια της χρόνιας υποχρηματοδότησης και της εγκατάλειψης των σχολικών υποδομών. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να δώσουν άμεσα λύσεις, αντί να μεταθέτουν τις ευθύνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί άμεσους ελέγχους σε όλα τα σχολικά κτίρια, αποκατάσταση των επικίνδυνων βλαβών, πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους και ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για τη συντήρησή τους.

Η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη ευθύνη της Πολιτείας».