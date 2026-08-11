Συρία: Ο πρώην πρόεδρος Άσαντ καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο

Ένα δικαστήριο στη Συρία καταδίκασε ερήμην τον ανατραπέντα πρόεδρο της χώρας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, καθώς και τον μικρότερο αδελφό του, σε θάνατο την Τρίτη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της 14ετούς σύγκρουσης στη Συρία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου μισού εκατομμυρίου ανθρώπων.

Στην ίδια υπόθεση καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο ο εξάδελφος του αλ-Άσαντ από την πλευρά της μητέρας του, Ατέφ Νατζίμπ, για την ηγεσία της καταστολής στη νότια επαρχία της Νταράα, η οποία οδήγησε στην εξέγερση και, στη συνέχεια, στον εμφύλιο πόλεμο.

Μέσα σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο Νατζίμπ στεκόταν μέσα σε κλουβί φορώντας στολή κρατουμένου, ενώ ο δικαστής διάβαζε την ποινή.

Ο αλ-Άσαντ και ο αδελφός του Μαχέρ κατέφυγαν στη Ρωσία, αφού οι αντάρτες εισέβαλαν στη Δαμασκό τον Δεκέμβριο του 2014.