Συρία: Η κυβέρνηση έθεσε υπό τον έλεγχό της όλες τις βάσεις που φιλοξενούσαν αμερικανικές δυνάμεις

Υπό τον έλεγχό της έθεσε η κυβέρνηση της Συρίας όλες τις στρατιωτικές βάσεις που μέχρι πρότινος φιλοξενούσαν αμερικανικές δυνάμεις που μάχονταν εδώ και χρόνια τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας «χαιρετίζει την πλήρη παράδοση» των βάσεων στις συριακές αρχές, η οποία έγινε «σε συντονισμό» της Δαμασκού με την Ουάσιγκτον.

Την Πέμπτη η Συρία ανέλαβε τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης Κασράκ, στην επαρχία Χασάκα, το προπύργιο των Κούρδων στα βορειοανατολικά της χώρας, αφού αποχώρησαν από εκεί οι δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ένα στέλεχος του υπουργείου Άμυνας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συριακές δυνάμεις μπήκαν στη βάση που ήταν πλέον άδεια. Ένας ανταποκριτής του AFP κοντά στην πόλη Καμισλί είδε μια αυτοκινητοπομπή αμερικανικών στρατιωτικών οχημάτων να κατευθύνεται στα σύνορα με το Ιράκ.

Η Κασράκ, που θεωρείτο βάση στρατηγικής σημασίας, τους τελευταίους μήνες λειτουργούσε ως επιμελητειακό κέντρο για τις αυτοκινητοπομπές που μετέφεραν στρατιώτες και υλικό εκτός της Συρίας. Η αποχώρηση των Αμερικανών από την Κασράκ είχε ξεκινήσει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η ισλαμιστική κυβέρνηση της Δαμασκού, που στηρίζεται από την Ουάσιγκτον, εντάχθηκε πέρυσι στον συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους και επέκτεινε τον έλεγχό της σε όλο το συριακό έδαφος, αφού κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις που μέχρι πρότινος ελέγχονταν από τους Κούρδους.

Οι ΗΠΑ διατηρούσαν περίπου 1.000 στρατιώτες στις συριακές βάσεις που βρίσκονταν σε ζώνες εκτός ελέγχου του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Τις χρησιμοποιούσαν κυρίως για να εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις στους τζιχαντιστές του ΙΚ. Το Ισλαμικό Κράτος ηττήθηκε το 2019 και το «χαλιφάτο» του διαλύθηκε, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κάποιοι πυρήνες του «εν υπνώσει» στην έρημο.