Συρεγγέλα: Η αντιπολίτευση καταστρατηγεί το τεκμήριο της αθωότητας που υπάρχει στα κράτη δικαίου

Στα κράτη δικαίου όπου υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας το οποίο η αντιπολίτευση δείχνει να καταστρατηγεί συνεχώς και κατά περίπτωση την ώρα, όμως, που διατηρεί και ως μέλος της έναν καταδικασμένο και «χειροκροτεί» έτερο βουλευτή που προπηλακίζει τους θεσμούς και απειλεί δημοσιογράφους, αναφέρθηκε η βουλευτής της Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

«Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η διάκριση των εξουσιών (δικαστική, νομοθετική, εκτελεστική). Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει η πολιτική κριτική. Έχουμε διαβάσει όλοι οι βουλευτές τις δικογραφίες και έχουμε πλέον άποψη. Είδαμε και κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τις άρσεις ασυλίας των πολιτικών που αναφέρονται τα ονόματά τους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕομιλίες οι οποίες ήταν και σοβαρές και τεκμηριωμένες.

Στα κράτη δικαίου -επειδή αρέσει στο ΠΑΣΟΚ να μιλάει για αυτό- υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έχουν υπάρξει στη Βουλή πάρα πολλές άρσεις ασυλίας, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες όχι για τόσο σοβαρά θέματα αλλά κάποιες άλλες για πολύ σοβαρά. Δεν βγήκε ποτέ βουλευτής ή στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να πει «γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους έχετε στα ψηφοδέλτιά ή στην κοινοβουλευτική σας ομάδα;» ενώ ταυτόχρονα έχουμε δει καταδικαστικές αποφάσεις στο παρελθόν για πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας εγώ θυμάμαι την υπόθεση Βατοπεδίου στο παρελθόν για την οποία τότε είχε σηκωθεί μεγάλος αχός από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Κάποιοι άνθρωποι κατηγορήθηκαν, οι ίδιοι άνθρωποι αθωώθηκαν, γι’ αυτό λέμε για το τεκμήριο της αθωότητας. Και επειδή μιλάμε για τον Άδωνι Γεωργιάδη, μην ξεχνάμε, πρόσφατη είναι η υπόθεση της Novartis, για την οποία αθωώθηκε. Ταυτόχρονα και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είχαμε καταδικαστικές αποφάσεις στο παρελθόν, όπως και στον ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα αυτό που ενόχλησε περισσότερο εμάς τους βουλευτές και θεωρώ όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα πρέπει να ενοχλεί τους βουλευτές όλων των παρατάξεων, είναι ότι ακούγαμε ανθρώπους -πολύ πριν έρθει μία δικογραφία στη Βουλή- να καταδικάζονται ή να θεωρούνται ότι θα είναι μέσα στη δικογραφία…

Σαφώς και σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά κάποια πράγματα μας προκαλούν εντύπωση και ο κάθε βουλευτής είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος να εκφράζει την άποψή του».

Για τη διαχειριστική ανεπάρκεια

«Επειδή άκουσα για διαχειριστική ανεπάρκεια.. Να μιλάει για διαχειριστική ανεπάρκεια ενός κόμματος που είναι στην κυβέρνηση, το οποίο έχει 156 βουλευτές, ένα κόμμα που δεν ξέρει αν θα παραμείνει ως ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι ένα άλλο κόμμα στο μέλλον. Να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Δικαιοσύνη και να λέει για εισαγγελείς και δικαστές όταν έχει στους κόλπους του έναν άνθρωπο ο οποίος πριν λίγο καιρό έλεγε να κάνουμε παράλληλα δεύτερη σχολή δικαστών, και μιλάω για τον κ. Πολάκη ή που καταφερόταν εναντίον δημοσιογράφων λέγοντας ότι θα τους «χώσει τρία μέτρα κάτω από τη γη» επειδή δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις τους. Και επιπλέον έχει στην κοινοβουλευτική του ομάδα καταδικασμένο».

Για την ανανέωση των εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Σχετικά με την ανανέωση των εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο αρχικός διορισμός προέρχεται από το κράτος-μέλος, η ανανέωση γίνεται από κοινού. Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η ανανέωση γίνεται από το Δικαστικό Συμβούλιο που απαρτίζονται από δικαστές που κληρώνονται και κατά συνέπεια κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει ή να τους επηρεάσει. Κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να πει το αντίθετο, ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης προσπαθούν να επηρεάσουν αυτή τη στιγμή το Δικαστικό Συμβούλιο. Εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετη, δεν θα το πω. Οπότε, ας μην μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Η χώρα είναι χώρα με κράτος δικαίου και όταν μιλάμε γι’ αυτό θα αναφερόμαστε σε όλες τις περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας όσες φορές ήρθαν υποθέσεις για άρσεις ασυλίας έχουν δοθεί».

Για τα πολιτικά γραφεία

«Οι βουλευτές έχουμε πολιτικά γραφεία και όταν έρχεται ένας πολίτης και μας λέει κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό αν είναι παράνομο θα το διεκδικήσουμε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός της ΕΕ. Όλοι οι βουλευτές έχουν γραφεία όπου ακούν τα αιτήματα και είναι μέσα στις κοινοβουλευτικές τους υποχρεώσεις και συμβαίνει και μέσα στο ευρωκοινοβούλιο που είναι αποδεκτά ως μέσο επικοινωνίας.

Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο οποιοσδήποτε θέλει να μπει στη μάχη του σταυρού. Θα ακούει και τους πολίτες, αυτός είναι ο ρόλος μας. Να ακούμε τους πολίτες, να πηγαίνουμε στις γειτονιές, να έρχονται στα πολιτικά μας γραφεία και να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχουμε, τις αναφορές, τις επίκαιρες ερωτήσεις, κά.

Δεν σας μιλάω με non paper, έχω διαβάσει τη δικογραφία και η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κατά τη δική μου γνώμη, θεωρώ ότι δεν είναι της σοβαρότητας αυτής που παρουσιάζεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Βέβαια η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει.

Έχουν τελειώσει οι εποχές και του «λεφτά υπάρχουν» και του «δώστα όλα» και του «σκίζω μνημόνια» και μετά φέρνω άλλα μνημόνια. Σε ό, τι λέμε εμείς «α» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ λένε «α plus». Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, αντιπολίτευση είναι συγκεκριμένες προτάσεις που θα πρέπει να είναι και κοστολογημένες».